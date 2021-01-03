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Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

03.01.2021 08:22 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

Son günlerde 'Aldattım' itirafıyla gündem olan oyuncu Merve Boluğur sosyal medyada "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" diye sordu. Ünlü oyuncu bazı yanıtları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Son dönemin magazin yıldızlarından olan oyuncu Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak duran, aşk hayatındaki çalkantılı dünyasıyla adından söz ettiren Boluğur, geçen günlerde hayranlarına sürpriz yapmış ve YouTube kanalı açmıştı.

Her söylemiyle olay yaratan Boluğur son olarak da takipçilerine "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım? En yaratıcı cevabı veren kanalıma..." dedi.

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Ünlü oyuncu takipçilerinden üçünün gönderdiği yorumları paylaştı.

Bir takipçisi Merve Boluğur'a "Seksi görünmek kadınlara dayatılan aslında, seksi olmak kişinin kendi enerjisiyle alakalı" yorumunda bulundu.

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Ünlü oyuncu yıldızının parladığı Acemi Cadı dizisiyle ilgili gelen yanıtı da beğendi.
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