Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım! Silikonları dikkat çekti

2015 yılında nikâh masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de tek celsede boşanan Merve Boluğur, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde müzik kariyerine giriş yapan Boluğur, "Şşşttt" şarkısı ile uzun süre sosyal medya gündeminde yer almıştı.

Adından sık sık söz ettiren başarılı isim, son olarak tatilden yaptığı paylaşım ile göz doldurdu. Siyah bikinisi ile düzgün fiziğini gözler önüne seren Boluğur'un silikonları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



'Acemi Cadı' dizisiyle küçük yaşlarda dizi setleriyle tanışan, dört yıldır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda göğüs estetiği pişmanlığını da dile getirmişti. " Estetikten kusacağım. Kim ne yaptırıyorsa yaptırsın ama kendi adıma bir şey yapmayı sevmiyorum. Benim yüzüm bu." açıklamasıyla pişmanlığını dile getirmişti.



