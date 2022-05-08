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Merve Boluğur'dan botoks yanıtı! "Herkes benzer surat"

08.05.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur doğallıktan yana... Instagram pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu botoks yanıtıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur'dan botoks yanıtı! "Herkes benzer surat"

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur uzun süredir ekranlardan uzak. Bir süredir şarkı yapacağını söyleyen oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.

Sık sık hayranlarının sorularını yanıtlayan ve son günlerde de tatil pozlarıyla gündem olan Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu söyledi.

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Merve Boluğur takipçisinin "Botoks var mı tatlım?" sorusuna "Yok. Herkes benzer surat. Bence kadını güzel yapan olduğu gibi olması" yanıtını verdi.

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Merve Boluğur
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