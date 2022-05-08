Merve Boluğur'dan botoks yanıtı! "Herkes benzer surat"

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur uzun süredir ekranlardan uzak. Bir süredir şarkı yapacağını söyleyen oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.

Sık sık hayranlarının sorularını yanıtlayan ve son günlerde de tatil pozlarıyla gündem olan Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu söyledi.

Merve Boluğur takipçisinin "Botoks var mı tatlım?" sorusuna "Yok. Herkes benzer surat. Bence kadını güzel yapan olduğu gibi olması" yanıtını verdi.

