Merve Boluğur’dan dikkat çeken açıklama! “Manukyan'ın hayatını oynamak isterim”

Ekim ayında Mert Aydın ile evlenen ve kısa bir süre sonra ayrılık kararı veren Merve Boluğur iddialı açıklamaları ile sık sık gündem oluyor. Ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan ve hayranlarını heyecanlandıran Boluğur en son 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde rol almıştı.

Snob Magazin’in haberine göre çalışmayı özlediğini dile getiren 35 yaşındaki güzel oyuncu “Dizi film görüşmeye devam ediyoruz. Sektöre tekrardan tam giriyorum ama dizi anlamında ne zaman tam girerim o belirsiz. En uygununu bekleyeceğim. Sağlam bir rol istiyorum” dedi.

“Nasıl birinin hayatını oynamak istersiniz” sorusunun sorulması üzerine Boluğur, “Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim” yanıtını verdi.

Acemi Cadı dizisi ile ekrana merhaba diyen ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Kül ve Ateş, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl ve İçimdeki Fırtına da bulunuyor.



