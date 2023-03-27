Merve Boluğur'dan o sözlere emojili yanıt! "Yine bir erkeği markaja aldı"

Merve Boluğur sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süre önce oyunculuğa geri döneceğini açıklayan ünlü oyuncu, konuya dair gelişmeleri de anbean Instagram hesabında paylaşıyor. Defalarca kumral erkeklere zaafı olduğunu belirten Merve Boluğur sosyal medyada kendisini ti'ye alan bir paylaşıma yanıt verdi.

Bir hayranı tarafından paylaşıldığı düşünülen sözlere sosyal medya hesabında yer veren Merve Boluğur paylaşımına kahkaha emojisi iliştirdi.

"MAKİNELİ TÜFEK GİBİ KONUŞUP ELEMANI DARLIYORDU"

İşte ünlü oyuncunun kendisini ti'ye aldığı paylaşım:

"Ben bugün Merve Boluğur'u gördüm. Bebek sahilde yine bir erkeği markaja almıştı. Makineli tüfek gibi konuşup darlıyordu elemanı. Anında şerit değiştirdim bela olmasın diye"





