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Merve Boluğur'dan o sözlere emojili yanıt! "Yine bir erkeği markaja aldı"

27.03.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur şu sıralar mesleğine geri dönüş için gün sayıyor. Ünlü oyuncu sosyal medyada yer alan bir paylaşımın ekran görüntüsüne Instagram hesabında yer verdi. Paylaşımdaki "Ben bugün Merve Boluğur'u gördüm Bebek sahilde, yine bir erkeği markaja almıştı." ifadeleri dikkat çekerken ünlü oyuncunun emojili yanıtı olay oldu. İşte, Merve Boluğur'un gündem olan o paylaşımı...

Merve Boluğur'dan o sözlere emojili yanıt! "Yine bir erkeği markaja aldı"

Merve Boluğur sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süre önce oyunculuğa geri döneceğini açıklayan ünlü oyuncu, konuya dair gelişmeleri de anbean Instagram hesabında paylaşıyor. Defalarca kumral erkeklere zaafı olduğunu belirten Merve Boluğur sosyal medyada kendisini ti'ye alan bir paylaşıma yanıt verdi.

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Bir hayranı tarafından paylaşıldığı düşünülen sözlere sosyal medya hesabında yer veren Merve Boluğur paylaşımına kahkaha emojisi iliştirdi.

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"MAKİNELİ TÜFEK GİBİ KONUŞUP ELEMANI DARLIYORDU"

İşte ünlü oyuncunun kendisini ti'ye aldığı paylaşım:

"Ben bugün Merve Boluğur'u gördüm. Bebek sahilde yine bir erkeği markaja almıştı. Makineli tüfek gibi konuşup darlıyordu elemanı. Anında şerit değiştirdim bela olmasın diye"

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