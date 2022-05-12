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Merve Boluğur hırkasının önünü açtı, sütyenli paylaşım yaptı! "Vücudunuz çok güzel"

12.05.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur Instagram pozlarıyla sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Instagram'da 3,8 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu Boluğur, dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

Merve Boluğur hırkasının önünü açtı, sütyenli paylaşım yaptı! "Vücudunuz çok güzel"

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi başarılı dizilerde rol alan Merve Boluğur son zamanlarda oyunculuğundan çok dikkat çeken Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kombinleri ve pozlarıyla takipçilerini her defasında şaşırtan Merve Boluğur bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

MERVE BOLUĞUR'DAN SÜTYENLİ PAYLAŞIM

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli pozuyla adeta Instagram'ı sallamıştı.

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boluğur bu defa hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

O poza takipçilerinden, "Vücudunuz çok güzel", "Sizi televizyonda görmek isteriz" gibi yorumlar geldi.

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde AVM'de objektiflere takılan Merve Boluğur, çekilen fotoğraflara göz gezdirince "Vay, Hollywood yıldızı mıyım be!" diyerek kendi kendine iltifat etmişti.

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı Murat Dalkılıç'ın ardından aşktan yana yüzü gülmeyen başarılı oyuncu son zamanlarda paylaşımları, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

Merve Boluğur'dan sütyenli paylaşım!

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Merve Boluğur Instagram
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