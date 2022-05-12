Merve Boluğur hırkasının önünü açtı, sütyenli paylaşım yaptı! "Vücudunuz çok güzel"

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi başarılı dizilerde rol alan Merve Boluğur son zamanlarda oyunculuğundan çok dikkat çeken Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kombinleri ve pozlarıyla takipçilerini her defasında şaşırtan Merve Boluğur bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

MERVE BOLUĞUR'DAN SÜTYENLİ PAYLAŞIM

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli pozuyla adeta Instagram'ı sallamıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boluğur bu defa hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.

O poza takipçilerinden, "Vücudunuz çok güzel", "Sizi televizyonda görmek isteriz" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde AVM'de objektiflere takılan Merve Boluğur, çekilen fotoğraflara göz gezdirince "Vay, Hollywood yıldızı mıyım be!" diyerek kendi kendine iltifat etmişti.

2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı Murat Dalkılıç'ın ardından aşktan yana yüzü gülmeyen başarılı oyuncu son zamanlarda paylaşımları, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.





