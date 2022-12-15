Merve Boluğur elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın masasına oturdu!

Kısa süren evliliğiyle bir süredir gündemde olan Merve Boluğur son olarak eski kocasıyla görüntülenmişti. Mert Aydın'ı kısa sürede kurallarıyla bezdirdiği söylenen Boluğur'un son dönemlerde depresyonda olduğu iddia ediliyordu.

Merve Boluğur son olarak Etiler'de görüntülendi. Takvim'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansıdı.

Elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular sormaya başladı.

Sorular karşısında şoke olan kişi ise masadan kalkarak, başka bir yere geçti. Merve Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.



