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Merve Boluğur elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın masasına oturdu!

15.12.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini 23 Kasım'da sonlandıran Merve Boluğur'un garip paylaşımları ve tavırları bir süredir gündemde. Son olarak ekranlardan uzak olan oyuncu bir AVM'de elinde alkol şişesiyle dolaşırken yemek yemeğe karar verdi. Boluğur hiç tanımadığı bir adamın masasına oturup yemek yiyince bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın masasına oturdu!

Kısa süren evliliğiyle bir süredir gündemde olan Merve Boluğur son olarak eski kocasıyla görüntülenmişti. Mert Aydın'ı kısa sürede kurallarıyla bezdirdiği söylenen Boluğur'un son dönemlerde depresyonda olduğu iddia ediliyordu.

Merve Boluğur son olarak Etiler'de görüntülendi. Takvim'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansıdı.

Elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular sormaya başladı.

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Sorular karşısında şoke olan kişi ise masadan kalkarak, başka bir yere geçti. Merve Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.


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