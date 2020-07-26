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Merve Boluğur, ‘En derinimden’ notuyla paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, son paylaşımı ile kısa sürede 50 bine yakın beğeni aldı.

Merve Boluğur, ‘En derinimden’ notuyla paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Merve Boluğur, karantina sürecini de bol paylaşımlı bir şekilde geçirmiş ve hayata dair aldığı kararlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdilerde eski eşi Murat Dalkılıç’ın evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hande Erçel’den ayrılmasının ardından gündeme gelen Merve Boluğur, yaptığı paylaşımlarla haber olmayı başarıyor.

mervebolugur-instagram

Kısa bir süre önce yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Boluğur, bu defa yorumlara kapalı bir karesi ile görücüye çıktı.

‘En derinimden’ notunu koyduğu fotoğraf ile bir saat gibi bir sürede 50 bine yakın beğeni alan güzel oyuncu gözlerin kendisinde olduğu bu süreci iyi bir şekilde değerlendirdiğini gösterdi.

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