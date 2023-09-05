Merve Boluğur evleniyor mu? Yüzüğünü gösterdi, sosyal medya karıştı!

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve son dönemde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle gündemden düşmüyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Boluğur son paylaşımıyla olay oldu.

Geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Boluğur'un evliliği sadece 2 ay sürmüştü. Kısa süren bu evlilikle uzun süre gündemde kalan ünlü oyuncu şimdi de Instagram sayfasından tektaş yüzüğünü paylaştı.

Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından tektaşını gösterdi. Güzel oyuncunun bu paylaşımının ardından takipçileri 'Merve evleniyor mu?' yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncunun hayatında birinin olup olmadığı bilinmezken konu hakkında ise herhangi bir açıklama gelmedi.



