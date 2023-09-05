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Merve Boluğur evleniyor mu? Yüzüğünü gösterdi, sosyal medya karıştı!

05.09.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Acemi Cadı" dizisi ile şöhreti yakalayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur bu defa tektaş yüzüğüyle olay oldu. Yüzüğünü gösteren ünlü oyuncu bu paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve son dönemde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle gündemden düşmüyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Boluğur son paylaşımıyla olay oldu.

Geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Boluğur'un evliliği sadece 2 ay sürmüştü. Kısa süren bu evlilikle uzun süre gündemde kalan ünlü oyuncu şimdi de Instagram sayfasından tektaş yüzüğünü paylaştı.

Merve Boluğur 1

Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından tektaşını gösterdi. Güzel oyuncunun bu paylaşımının ardından takipçileri 'Merve evleniyor mu?' yorumunda bulundu.

Merve Boluğur kaak

Ünlü oyuncunun hayatında birinin olup olmadığı bilinmezken konu hakkında ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Merve Boluğur 3

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