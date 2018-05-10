Merve Boluğur hakkında şaşırtan iddia

Geçtiğimiz Mart'ta rol aldığı dizinin yayından kalkmasının ardından Merve Boluğur, dizi ve film projelerine ara vermişti. Geçtiğimiz Mart'ta rol aldığı dizinin yayından kalkmasının ardından Merve Boluğur, dizi ve film projelerine ara vermişti.

Takvim'in haberine göre boşandıktan sonra Etiler'de aylığı 5 bin liralık daire kiralayan 30 yaşındaki oyuncu, rujlarının satışlarını artırmak için her şeyi denemeye başladı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün makyöz Serhat Şen'in düzenlediği makyaj eğitimine gitti.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in modellik yaptığı etkinliğe giderken yanına kendi adını taşıyan rujlarından alan Merve Boluğur, bir koli ruju etkinliğin ortasında çıkarıp davetlilere satmaya çalıştı.



