Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur’un sevgilisi kimdir? Merve Boluğur kaç yaşındadır? Son dönemlerin ses getiren ismi Merve Boluğur’un hayat hikayesi

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Merve Boluğur’un Çocukluğu: Merve Boluğur ne zaman doğdu?

Merve Boluğur 16.9.1987 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Merve Boluğur’un babası Erdoğan Boluğur, annesi ise Nehra Boluğur’dur. Merve Boluğur annesi ev hanımı iken babası bir ayakkabı dükkanı işletmecisidir. Boluğur ailesinin tek kızı olan Merve Boluğur aslen İstanbulludur ve Nişantaşı’nda büyümüştür. Merve Boluğur yaş olarak 33 yaşına girdi. Merve Boluğur’un boyu 1.64 metre kilosu ise 54’tür. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur’un burcu Başak’tır.

Merve Boluğur’un Eğitim Hayatı: Merve Boluğur üniversite okudu mu? Merve Boluğur üniversite sınavına mı hazırlanıyor?

Merve Boluğur eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. Çocukluk hayali sunucu olmak olan Merve Boluğur Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra eğitim hayatını noktaladı. Oyunculuk sektörüne atıldıktan sonra Merve Boluğur Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2020 yılında yapılan sınavına çalışan ve eğitim almak istediğini söyleyen Merve Boluğur üniversite sınavına koronavirüs pandemisi nedeniyle girme kararından vazgeçti.

Merve Boluğur Sanat Camiasında: Merve Boluğur’un ilk dizisi nedir? Merve Boluğur hangi reklamlarda oynadı?

Liseden sonra kuzenin teşvik etmesiyle beraber oyunculuk ajansına kayıt olan Merve Boluğur modellik yapmaya başladı. Modellik yaptığı sırada başka bir ajans sahibiyle tanıştı ve onun teklifiyle reklam filmlerinde ekrana gelmeye başladı. 2005 yılında Cornetto reklamında oynayan Merve Boluğur, Rexona, Burger Kıng ve Maybelline New York markalarının ekran yüzü oldu.

2006-2007 yılları arasında Merve Boluğur Kanal D’de başlayan ve Star Tv’de yayınlanan “Acemi Cadı” dizisinde canlandırdığı Ayşegül rolüyle ünlendi. Sabrina dizisini Türk uyarlaması olan "Acemi Cadı" dizisinde Merve Boluğur Şenay Gürler ve Nergis Kumbasar ile başrolleri paylaştı. Feride Kaytan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Merve Boluğur ilk dizisi Acemi Cadı 21 Aralık 2017 yılında final yaptı.