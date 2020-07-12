Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur’un sevgilisi kimdir? Merve Boluğur kaç yaşındadır? Son dönemlerin ses getiren ismi Merve Boluğur’un hayat hikayesi

Şarkıcı Murat Dalkılınç eski eşi Merve Boluğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve gündeme gelen bikinili görüntüleriyle magazin gündemini bir hayli meşgul ediyor. Merve Boluğur ismini duyanlar ise oyuncu hakkında Merve Boluğur kimdir, Merve Boluğur kozmetik markası nedir? Merve Boluğur sevgilisi kimdir? Merve Boluğur aslen nerelidir sorularına cevap bulmak için sıkı bir araştırmaya giriyor. Merve Boluğur hakkında bilgi almak isteyenleri bu külfetten kurtararak Merve Boluğur biyografisi hazırladık.
Başarılı oyuncu Merve Boluğur yer aldığı projeler ve özel hayatındaki çalkantılı dönemleriyle magazin gündeminde büyük bir pay oluşturuyor. Merve Boluğur dizi, Merve Boluğur film gibi arayış içinde olanlar için Merve Boluğur’un rol aldığı dizi ve filmleri inceledik. Özel hayatını merak edenler için ise; Merve Boluğur Murta Dalkıç boşanması, Merve Boluğur Hakan Sabancı aşkı, Merve Boluğur ruju, evliliğine dair cevapları birleştirdik.
Hadi beraberce Merve Boluğur nereli, Merve Boluğur’un annesi kimdir? Merve Boluğur boy ve kilosu kaç? Merve Boluğur burcu ne? sorularına cevap bulalım.
Merve Boluğur 16.9.1987 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Merve Boluğur’un babası Erdoğan Boluğur, annesi ise Nehra Boluğur’dur. Merve Boluğur annesi ev hanımı iken babası bir ayakkabı dükkanı işletmecisidir. Boluğur ailesinin tek kızı olan Merve Boluğur aslen İstanbulludur ve Nişantaşı’nda büyümüştür. Merve Boluğur yaş olarak 33 yaşına girdi. Merve Boluğur’un boyu 1.64 metre kilosu ise 54’tür. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur’un burcu Başak’tır.
Merve Boluğur eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. Çocukluk hayali sunucu olmak olan Merve Boluğur Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra eğitim hayatını noktaladı. Oyunculuk sektörüne atıldıktan sonra Merve Boluğur Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
2020 yılında yapılan sınavına çalışan ve eğitim almak istediğini söyleyen Merve Boluğur üniversite sınavına koronavirüs pandemisi nedeniyle girme kararından vazgeçti.
Liseden sonra kuzenin teşvik etmesiyle beraber oyunculuk ajansına kayıt olan Merve Boluğur modellik yapmaya başladı. Modellik yaptığı sırada başka bir ajans sahibiyle tanıştı ve onun teklifiyle reklam filmlerinde ekrana gelmeye başladı. 2005 yılında Cornetto reklamında oynayan Merve Boluğur, Rexona, Burger Kıng ve Maybelline New York markalarının ekran yüzü oldu.
2006-2007 yılları arasında Merve Boluğur Kanal D’de başlayan ve Star Tv’de yayınlanan “Acemi Cadı” dizisinde canlandırdığı Ayşegül rolüyle ünlendi. Sabrina dizisini Türk uyarlaması olan "Acemi Cadı" dizisinde Merve Boluğur Şenay Gürler ve Nergis Kumbasar ile başrolleri paylaştı. Feride Kaytan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Merve Boluğur ilk dizisi Acemi Cadı 21 Aralık 2017 yılında final yaptı.
Acemi Cadı dizisi devam ederken Merve Boluğur sinema sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Mehmet Ali Erbil ve Özcan Deniz’in başrollerini üstelendiği “Keloğlan Kara Prens’e Karşı” filminde Birgül rolünü oynadı. Gişede istediğini bulamayan film Merve Boluğur’un ilk sinema tecrübesi oldu.
Acemi Cadı dizisinin final kararından sonra Merve Boluğur “Aşk Yeniden” dizisine transfer oldu. Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın başrollerini paylaştığı "Aşk Yeniden" dizisinde Merve Boluğur Eylül karakterine hayat verdi. "Aşk Yeniden" dizisiyle adından söz ettirmeye başlayan Merve Boluğur beyaz perdeye göz kırptı. Bu seferde Tan Tolga Demirci’nin ilk uzun metraj film tecrübesi Gomeda’da rol aldı. İsmini Ürgüp’te bir dağdan alan korku türündeki "Gomeda" filminde Merve Boluğur Aysen karakterine hayat verdi. Korku ve komedi türündeki filmden sonra 2008 yılında Ali Sürmeli’nin kadrosunda bulunduğu "Hoşça Kal Güzin" filminde Bahar rolünü oynadı.
2008 yılında sinema oyunculuğuna bir süre ara veren Merve Boluğur 2009 yılında yeniden dizi setlerinde soluğu aldı. Star TV’de ekranlara gelen "Kül ve Ateş" dizisinde Hayal İsfendiyar karakterini oynadı. Cemile Kırmız Karadaş’ın yönetmenliğini yaptığı "Kül ve Ateş" dizisinin oyuncu kadrosunda Serhat Tutumluer, Başak Köklükaya, Şerif Sezer ve Hakan Balamir gibi isimler yer aldı. Dizi istenilen reyting sonuçlarını alamayınca erken final yaptı.
Merve Boluğur’un Acemi Cadı dizisinden sonra en çok ses getiren dizisi ise "Küçük Sırlar" oldu. Gossip Girl dizisinden uyarlanarak Türk izleyicisine sunulan Küçük Sırlar Merve Boluğur için popüler bir iş oldu. Merve Boluğur dizide Ayşegül Yalçın karakterini canlandırdı. Küçük Sırlar oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokullu, İpek Karapınar ve Kadir Doğulu gibi ünlü isimler yer aldı. 14 Temmuz 2010 yılında yayınlanan Küçük Yıllar dizisi 2 Eylül 2011 yılında izleyicisiyle vedalaştı.
2011 yılında Kanal D’nin fenomen dizisi Kuzey ve Güney’in kadrosunda kendine yer bulan Merve Boluğur Zeynep Çiçek rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gürsoy’un başrollerini paylaştığı "Kuzey Güney" dizisi Merve Boluğur’un yıldızını iyice parlattı.
"Kuzey Güney" dizisinde yakaladığı yüksek başarı çizgisini sürdüren Merve Boluğur "Muhteşem Yüzyıl" dizisine Nurbanu Sultan olarak dahil edildi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin senaristliğini Meral Okay, yönetmenliğini ise Taylan Biraderler yaptı. Son günlerde rapçi Cardi B’nin Nurbanu Sultan yorumları ise dizinin ilgisini arttırdı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Merve Boluğur Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Vahide Perçin gibi başarılı isimlerle aynı seti paylaştı.
Merve Boluğur 2017 yılında Ezgi Kara Bademli karakterine hayat verdiği "İçimdeki Fırtına" dizisinde oynadıktan sonra kariyerine ara verdi. "İçimdeki Fırtına" dizisinde Merve Boluğur ile Yusuf Çim, Burak Yamantürk ve Mehmet Özgür gibi isimler başrolleri üstlendi. Dizi 6. bölümde final yaptı.
Merve Boluğur magazin gündemine Murat Dalkılıç ve Hakan Sabancı aşklarıyla oturdu. 24 Ağustos 2015 tarihinde Adile Sultan Yalısı’ndaki şaşaalı düğün töreniyle Merve Boluğur Murat Dalkılıç ile hayatını birleştirdi. Sık sık boşanacaklar iddiasıyla gündeme gelen Merve Boluğur Murat Dalkılıç çifti 2017 yılında boşanma kararı aldı. Merve Boluğur Murat Dalkılıç boşanma nedeni olarak ise; magazin kulislerinde Eser Yenenler ve Murat Dalkılıç’ın Çeşmede sarışın bir kızla aynı masa oturması olarak gösterildi.
2017 yılında Murat Dalkılıç ile evliliğine nokta koyan Merve Boluğur Sabancı Holding’in veliahtı iş insanı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı. Merve Boluğur Hakan Sabancı ile ilişkisinin ikinci haftasında aldatıldığını öğrendiği için ayrılma kararı verdi.
Oyunculuk kariyeri boyunca her yere kırmızı ruj sürerek giden Merve Boluğur için ruj ikonik bir sembol haline dönüştü. Bunu fırsat bile güzel yıldız kendi ismini verdiği Merve Boluğur rujlarını piyasaya sürdü.
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