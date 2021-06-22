Merve Boluğur kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi: Hayatımdan elalemi kaldırdım

Merve Boluğur, YouTube kanalında açıklamalar yaptı. Sürekli siyah giymesinin ve kırmızı ruj sürmesinin eleştirildiğini söyleyen oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum" dedi.

"Bana bunun yakışmadığını söylüyorlar, onlar söylüyor diye bundan vazgeçecek değilim" diyen Boluğur, "Hayatımdan elalemi kaldırdım. Yetişkin olmak bu demek" açıklamasında bulundu.

"EGZOZU BOZUK KAMYON GİBİYİM"

Öte yandan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapmıştı. Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi" verdiği cevapla magazin gündemine oturmuştu.

