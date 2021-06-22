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  4. Merve Boluğur kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi: Hayatımdan elalemi kaldırdım

Merve Boluğur kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi: Hayatımdan elalemi kaldırdım

22.06.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde oyunculuğun yanı sıra şarkı söyleyerek ve YouTube kanalı açarak gündemde olan Merve Boluğur, YouTube kanalından, sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslendi.

Merve Boluğur kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi: Hayatımdan elalemi kaldırdım

Merve Boluğur, YouTube kanalında açıklamalar yaptı. Sürekli siyah giymesinin ve kırmızı ruj sürmesinin eleştirildiğini söyleyen oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

"Bana bunun yakışmadığını söylüyorlar, onlar söylüyor diye bundan vazgeçecek değilim" diyen Boluğur, "Hayatımdan elalemi kaldırdım. Yetişkin olmak bu demek" açıklamasında bulundu.

Ekran Alıntısı

"EGZOZU BOZUK KAMYON GİBİYİM"

Öte yandan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapmıştı. Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi" verdiği cevapla magazin gündemine oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Merve Boluğur
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne kadar itici biseyya..
Şahtı şahbaz olmuş meve hanım
Allah aşkına birisi şu kıza bir proje teklif etsin. Dizi olur, film olur , reklam bile olur. Yiter ya !

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