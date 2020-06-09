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Merve Boluğur: Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Merve Boluğur, pandemi döneminde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Boluğur, bu sefer karşısındaki erkekte aradığı kriterleri açıkladı ve "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" dedi.

Merve Boluğur: Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor

Uzun süredir hayatına kimseyi sokmayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram üzerinden hayranlarının sorularını cevapladı.

Karşı cinste aradığı özellikleri takipçileriyle paylaşan Boluğur “Benden büyük olmalı. İdeal fark 5-6 yaş. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp sevmeli. Aklına eseni yapabilmeli. Biraz çılgınlık lazım. İyi eğitimli, yabancı dil bilen, hobileri de olan kişi dikkatimi çeker” dedi.

Genç kadın kumral erkek gördüğünde hissettiklerini de anlattı: “Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor.”

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