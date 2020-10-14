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Merve Boluğur kuralları hiçe saydı! Dansı olay oldu

14.10.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Alaçatı'da bir mekanda eğlenen Merve Boluğur, arkadaşlarıyla dans ederken kameralara yansıdı. Boluğur'un yanı sıra mekandakilerin de maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları yanı sıra magazin kulislerinde de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.Şu sıralar İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da tatiline devam eden Merve Boluğur, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.

MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

Magazinburada.net'in haberine göre; Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla dans eden oyuncunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.

KIRMIZI MAYOSUYLA GÜNEŞLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boluğur'un paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

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