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Merve Boluğur makyajsız ve sütyensiz haliyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur erkek arkadaşıyla yakalandı. Ünlü oyuncunun sütyen tercih etmemesi ve makyajsız hali sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur makyajsız ve sütyensiz haliyle dikkat çekti

Uzun süredir setlerden uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Snob Magazin'in özel haberine göre; iki yıl önce şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülendiği erkek arkadaşıyla bu kez Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

Etrafa gülücükler saçan Merve Boluğur'un keyfi bir hayli yerindeydi.

MERVE BOLUĞUR (13)

Rahat tavırları ve sportif giyim tarzıyla dikkat çeken Merve Boluğur makyajsız hali ve sütyensiz tercih ettiği siyat body'si gözlerden kaçmadı.

MERVE BOLUĞUR (14)

Merve Boluğur ve Yasin isimli erkek arkadaşı konuşmamayı tercih etti.

MERVE BOLUĞUR (11)

Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda Yasin ile görüntülenmesinin ardından, "Ne aşkı yahu, o bizim Yasin. Benim çocukluk arkadaşım” diye açıklamada bulunmuştu.

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