Merve Boluğur modaya uydu! Kasığına kadar yırtmaçla poz verdi

Merve Boluğur Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekrandan uzak olmasına rağmen gündemden hiç düşmeyen Merve Boluğur son dönemde ünlülerin tercih ettiği tarzda bir elbise giydi. Dünyaca ünlü isimlerin trend haline getirdiği kasığa kadar yırtmaç modasına uyan Merve Boluğur hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Oyuncunun iddialı pozuna "Efsanesin", "Çizmeler şahane" yorumları geldi.

Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde seksi görünmek için yapılması gerekenlere dair "Ben onun insanın içinde varsa yansıtabileceğine inananlardan biriyim. Kendi has giyim tarzı, beden dili, mesleki duruş da etkili bence" demişti.

