Merve Boluğur, sessizlik detoksu yaptı

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Maçka Parkı'nda görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ayakkabılarını çıkartıp, yalın ayak çimlerin üzerinde oturan Boluğur, gazetecileri fark edince şaşkınlık yaşadı.

Ayakkabılarını giyip, uzaklaşmak isteyen Boluğur, "Sizin ormanda ne işiniz var? İnanamıyorum burada olduğunuza. Normalde burası sessiz sakin oluyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 33'ncü yaşını kutlayan Merve Boluğur, "Yeni yaşınızdan ne dilediniz?" sorusuna "Kendimi diledim. Kendimi daha çok bulmayı... İçselleştirmek gibi. Daha derin" yanıtını verdi.

Geçmişe dair pişmanlıkları olup, olmadığı sorulan oyuncu, "Geçmiş bitti. Geçmiş geçmişte kaldı" dedi.

Merve Boluğur, muhabirlerin "Yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?" şeklindeki sorusunu şu şekilde cevapladı:

Aşk güzel bir şey, seviyorum. Keyif aldığım zaman tabii ki yaşayabileceğim bir şey ama şart değil. Kendimle mutluyum, mutlu olabilen bir kadınım. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla tabii ki olurum.

Boluğur'un bu sözleri eski eşi Murat Dalkılıç ve kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Burak Dayı'yı akıllara getirdi.

