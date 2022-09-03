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Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın ile evleniyor mu? Ünlü oyuncudan güzel haber! Merve Boluğur ne zaman evleniyor?

03.09.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Merve Boluğur, müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Boluğur, tektaşını gösterdiği fotoğrafına, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düştü. Peki Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın ile evleniyor mu? İşte merak edilenler...

Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın ile evleniyor mu? Ünlü oyuncudan güzel haber! Merve Boluğur ne zaman evleniyor?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etti. 2015'te Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan ancak 2017 yılında ünlü şarkıcıdan anlaşmalı olarak boşanan Boluğur, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından paylaştı.

MERVE BOLUĞUR SEVGİLİSİ MERT AYDIN İLE EVLENİYOR MU?

Ünlü oyuncu paylaşımına, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düştü. Arnavutköy'deki bir restoranda evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin paylaşımları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu, mutluluğunu sık sık tektaş yüzüğünü göstererek paylaştı.


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Merve Boluğur Oyuncu sevgilisi
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