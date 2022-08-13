Merve Boluğur soruları yanıtsız bıraktı!

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Telefonu ile ilgilenen Boluğur, basın mensuplarını görmezden geldi.

KÜSKÜN MERVE!

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklamalarını, yeni sevgilisi Mert Aydın'ın yanında soran basın mensuplarına sinirlenen Merve Boluğur, bu kez suskunluğunu korumayı tercih etti.



Muhabirlerin, "Küstünüz mü bize?" sorusunu cevapsız bırakan ünlü oyuncu, alışveriş merkezinde tur atmaya devam etti.

