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Merve Boluğur soruları yanıtsız bıraktı!

13.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklamalarını, yeni sevgilisi Mert Aydın'ın yanında soran basın mensuplarına sinirlenen Merve Boluğur, Etiler'deydi. Suskunluğunu koruyan ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Küstünüz mü bize?" sorusuna da yanıt vermedi.

Merve Boluğur soruları yanıtsız bıraktı!

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Telefonu ile ilgilenen Boluğur, basın mensuplarını görmezden geldi.

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KÜSKÜN MERVE!

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklamalarını, yeni sevgilisi Mert Aydın'ın yanında soran basın mensuplarına sinirlenen Merve Boluğur, bu kez suskunluğunu korumayı tercih etti.
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Muhabirlerin, "Küstünüz mü bize?" sorusunu cevapsız bırakan ünlü oyuncu, alışveriş merkezinde tur atmaya devam etti.

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Merve Boluğur
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