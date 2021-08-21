Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı

Bir zamanların popüler dizisi "Acemi Cadı" ile şöhrete kavuşan Merve Boluğur zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı çok etkili bir şekilde kullanan ünlü isim, Instagram'da 3,6 milyon takipçi sayısına ulaştı.

REKLAM PAYLAŞIMLARININ FİYATINI YÜKSELTTİ

Paylaştığı reklam içerikli paylaşımlardan 30 bin TL talep eden Merve Boluğur, artan takipçi sayısı ile birlikte artık reklam fiyatını da 50 bin TL'ye yükseltti.

YENİ KLİBİYLE DÖNECEK

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu bu yılın başlarında iki şarkı hazırladığını ve çok yakında klip çekeceğini duyurmuştu. Yaptığı bir soru cevap etkinliğinde Boluğur, konu ile alakalı olarak "Sözlerini yazdım. Senaryom da hazır. İyi bir ekiple çekeceğim. Genç yeteneklere şans vermek istiyorum ekipte." diyerek yakında yeni klibiyle döneceğinin sinyalini vermişti.

