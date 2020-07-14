Merve Boluğur tatilde! Sütyensiz pozu olay oldu

Oyuncu Merve Boluğur, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Ege'de aldı. Sezonu açan 32 yaşındaki Boluğur, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Merve Boluğur, bu paylaşımına "Özgür" notunu düştü.
Boluğur, sahilde siyah bikinisiyle dans ettiği anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
İddialı paylaşımlarıyla söz ettiren Merve Boluğur'un paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sütyensiz paylaşımıyla dikkat çeken Boluğur sosyal medyada gündem olmasından sonra yorumlarını kapadı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum