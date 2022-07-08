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Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi! "Hayat sana güzel Merve hanım"

08.07.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pozları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Merve Boluğur tatil molası verdi. Takipçileriyle paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, teknede yatarak poz verdi.

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi! "Hayat sana güzel Merve hanım"

Sosyal medya pozlarıyla son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Merve Boluğur bu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi dizilerle seyircilerin kalbini kazanan Boluğur bikinili paylaşım yaptı.

TEKNEDE YATARAK POZ VERDİ

Merve Boluğur sosyal medyada çok konuşulan paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

Güzel isim tatil molasından verdiği pozları takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

Teknede yatarak poz veren Merve Boluğur'a takipçileri sessiz kalmadı.

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

O poza, "Hayat sana güzel Merve hanım", "Yok böyle güzellik" gibi mesajlar geldi.

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

Her paylaşımıyla olay olan 34 yaşındaki Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi!

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Merve Boluğur
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