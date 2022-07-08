Merve Boluğur teknede yatarak bikinili poz verdi! "Hayat sana güzel Merve hanım"

Sosyal medya pozlarıyla son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Merve Boluğur bu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi dizilerle seyircilerin kalbini kazanan Boluğur bikinili paylaşım yaptı.

TEKNEDE YATARAK POZ VERDİ

Merve Boluğur sosyal medyada çok konuşulan paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Güzel isim tatil molasından verdiği pozları takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Teknede yatarak poz veren Merve Boluğur'a takipçileri sessiz kalmadı.

O poza, "Hayat sana güzel Merve hanım", "Yok böyle güzellik" gibi mesajlar geldi.

Her paylaşımıyla olay olan 34 yaşındaki Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.





