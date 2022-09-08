Merve Boluğur'un bekaret kemeri yorumu nişanlısını utandırdı! Yayında herkes dondu kaldı

Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra bir süre aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur son dönemde DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur ve nişanlısı şu sıralar TikTok'ta canlı yayın açarak dikkat çekiyor.

Son katıldığı yayında ilginç sözler söyleyen Boluğur konuşmasında "Hem seksiyim hem güzelim hem komiğim iyi yatırım yaptı" dedi.

TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken yine olay oldu.

KIRMIZI KURDELE YERİNE BEKARET KEMERİ

Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

Oyuncunun sözleri karşısında hem nişanlısı hem de fenomen ne diyeceğini bilemedi. Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.



