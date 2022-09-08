MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'un bekaret kemeri yorumu nişanlısını utandırdı! Yayında herkes dondu kaldı

Merve Boluğur'un bekaret kemeri yorumu nişanlısını utandırdı! Yayında herkes dondu kaldı

08.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen oldukça popüler olan Merve Boluğur Mert Aydın'dan evlenme teklifi almıştı. Son dönemde TikTok'ta açtığı yayınlarla dikkat çeken Merve Boluğur "Bekaret kemeri" yorumuyla şoke etti. Şarkıcılığa da soyunun Boluğur'un sözleri sonrası yayında soğuk rüzgarlar esti.

Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra bir süre aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur son dönemde DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur ve nişanlısı şu sıralar TikTok'ta canlı yayın açarak dikkat çekiyor.

Son katıldığı yayında ilginç sözler söyleyen Boluğur konuşmasında "Hem seksiyim hem güzelim hem komiğim iyi yatırım yaptı" dedi.

TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken yine olay oldu.

KIRMIZI KURDELE YERİNE BEKARET KEMERİ

Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

merve-bolugur-un-canli-yayindaki-bekaret-kemeri-15255611_3561_m

Oyuncunun sözleri karşısında hem nişanlısı hem de fenomen ne diyeceğini bilemedi. Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son haliİstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali
Fenomen gelin adayından olay kalça dansı! Fenomen gelin adayından olay kalça dansı!
Kanserle mücadele ediyordu! Böyle duyurduKanserle mücadele ediyordu! Böyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur dolar döviz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, İstanbul'a geldi

Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, İstanbul'a geldi

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.