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Merve Boluğur'un erkek tercihi: Eril ve enerjisi yüksek

05.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur Instagram'da soru-cevap yaparak hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Boluğur beğendiği erkeklere dair de bir açıklamada bulundu.

Merve Boluğur'un erkek tercihi: Eril ve enerjisi yüksek

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken şimdi de yeni bir paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medyada açıklama ve paylaşımlarıyla gündem olan Merve Boluğur, hayranlarıyla soru cevap yaptı.

Yeni projeler üzerine çalıştığı açıklayan ünlü oyuncu kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt verdi. Merve Boluğur bu soruya şu yanıtı verdi:

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"Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşıyım. Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum."

Merve Boluğur göğüs ucuna emoji koyunca olay olduMerve Boluğur göğüs ucuna emoji koyunca olay oldu

Tatili için hazırlıklarını da sonlandıran Merve Boluğur, ilginç bikini tercihi ve paylaşımına yaptığı emojiyle yine gündem olmayı başarmıştı. Merve Boluğur, fotoğrafına emojili sansür uygulamıştı.


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Merve Boluğur Instagram
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
da seni kim beyeniyor onu bilmek lazım
yani ben
bulursan fazladan

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