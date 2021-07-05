Merve Boluğur'un erkek tercihi: Eril ve enerjisi yüksek

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken şimdi de yeni bir paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medyada açıklama ve paylaşımlarıyla gündem olan Merve Boluğur, hayranlarıyla soru cevap yaptı.

Yeni projeler üzerine çalıştığı açıklayan ünlü oyuncu kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt verdi. Merve Boluğur bu soruya şu yanıtı verdi:

"Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşıyım. Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum."

Tatili için hazırlıklarını da sonlandıran Merve Boluğur, ilginç bikini tercihi ve paylaşımına yaptığı emojiyle yine gündem olmayı başarmıştı. Merve Boluğur, fotoğrafına emojili sansür uygulamıştı.



