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Merve Boluğur'un evlilik tarihi belli oldu

12.09.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Eylül'de sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturuyor. Çift, İstanbul'daki bir yalıda dünyaevine girecek.

Merve Boluğur'un evlilik tarihi belli oldu

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunun ve ilk şarkısını çıkartan Merve Boluğur, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan Boluğur, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

2 EKİM'DE EVLENİYORLAR

İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. 2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, "I said yes kocam" notunu düştü. Çiftin merak edilen nikah tarihi de belli oldu. Gazete Magazin'in haberine göre, Boluğur ve Aydın çifti 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.

EVLİLİĞİ 2 YIL SÜRMÜŞTÜ

Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ancak 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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