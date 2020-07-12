Merve Boluğur'un plaj dansı!

Tatil sezonunu a\u00e7an oyuncu Merve Bolu\u011fur, kendisini Ege'ye att\u0131 ve buradan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekti. Sahil kenar\u0131nda siyah bikinisiyle dans etti\u011fi anlar\u0131 takip\u00e7ileriyle payla\u015fan Bolu\u011fur, \u00e7ok konu\u015fuldu.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Masal Tad\u0131nda Odalar \u0130\u00e7in Sevimli Be\u015fiklerMert Yaz\u0131c\u0131o\u011flu kimdir? Mert Yaz\u0131c\u0131o\u011flu ka\u00e7 ya\u015f\u0131ndad\u0131r? Afra Sara\u00e7o\u011flu\u2019nun sevgili Mert Yaz\u0131c\u0131o\u011flu\u2019nun hayat hikayesiG\u00fcndemin en \u00e7ok konu\u015fulan isimlerinden...
Okuyucu Yorumları 0 yorum