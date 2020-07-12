MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'un plaj dansı!

Merve Boluğur'un plaj dansı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Tatil sezonunu açan Merve Boluğur'un plajda yaptığı dans sosyal medyayı salladı.

Tatil sezonunu açan oyuncu Merve Boluğur, kendisini Ege'ye attı ve buradan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sahil kenarında siyah bikinisiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Boluğur, çok konuşuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesiMert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden...Gündemin en çok konuşulan isimlerinden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Alper Potuk isyan etti! "Haddini aştı..."

Alper Potuk isyan etti! "Haddini aştı..."

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi

Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi

Safiye Soyman 30. Sanat Yılı'na Bodrum'da girdi

Safiye Soyman 30. Sanat Yılı'na Bodrum'da girdi

Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçaoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu biyografisi

Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçaoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu biyografisi

Aslı Enver barınaktan köpek sahiplendi

Aslı Enver'den anlamlı hareket

Fahriye Evcen'den filtreli paylaşım

Fahriye Evcen'den filtreli paylaşım

Simge Sağın plajdan değil kamptan paylaştı

Plajdan değil kamptan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.