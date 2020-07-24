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Merve Boluğur'un yeni sevgilisi hayranı çıktı! Fotoğraflarına övgüler yağdırmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 01:00 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ancak Boluğur'un kimsenin tanımadığı sevgilisiyle ilgili ilginç bir detay sosyal medyada ortaya çıktı. Merve Boluğur’un yeni aşkının, iki yıl boyunca oyuncunun fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yaptığı ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisi hayranı çıktı! Fotoğraflarına övgüler yağdırmış!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşk hayatına uzun bir süre ara veren Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.
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Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı. Uzun bir süredir aşk hayatında yalnız olan Merve Boluğur, Instagram’dan paylaştığı aşk fotoğrafıyla dikkat çekti. Boluğur'un hayranları ise gizemli sevgilisinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Merve Boluğur'un sevgilisi de kendi Instagram hesabından aşk fotoğraflarını paylaştı.

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Boluğur sevgilisinin ismini açıklamazken, ilginç bir detay ise sosyal medyada ortaya çıktı.

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Merve Boluğur’un sevgilisinin, iki yıl boyunca Boluğur’un fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yaptığı ortaya çıktı.

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İlişkilerini ilan eden ikiliden Boluğur’un sevgilisinin, iki yılın sonunda mutluluğa ulaştığı görülüyor.

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