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Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı’nın baş harfini taşıyan aşk kolyesini çıkardı. Boluğur'un bu hareketi ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi.

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Merve Boluğur yaklaşık 2 ay önce sanat direktörü Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla aşkını haykırıyordu.

Ancak Boluğur'un paylaştığı son fotoğraf ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

Boluğur'un, B ve M harfli kolyesinden B’yi çıkarttığı görüldü.

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Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay sorasında ünlü oyuncuya, 'Ayrıldınız mı?' yorumları geldi.

Ekran Alıntısı

Boluğur’un sevgilisinin, iki yıl boyunca Boluğur’un fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yaptığı ortaya çıkmıştı.


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