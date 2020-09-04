Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Merve Boluğur yaklaşık 2 ay önce sanat direktörü Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla aşkını haykırıyordu.
Ancak Boluğur'un paylaştığı son fotoğraf ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.
Boluğur'un, B ve M harfli kolyesinden B’yi çıkarttığı görüldü.
Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay sorasında ünlü oyuncuya, 'Ayrıldınız mı?' yorumları geldi.
Boluğur’un sevgilisinin, iki yıl boyunca Boluğur’un fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yaptığı ortaya çıkmıştı.
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