MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur yeni şarkı çıkarıyor! Instagram'dan haber verdi...

Merve Boluğur yeni şarkı çıkarıyor! Instagram'dan haber verdi...

03.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski oyuncu Merve Boluğur son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Merve Boluğur, sahne almasıyla da oldukça konuşulmuştu. Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yapan Boluğur, yeni çalışmasına dair bilgi verdi.

Merve Boluğur yeni şarkı çıkarıyor! Instagram'dan haber verdi...

İlk olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur sonrasında müzik dünyasına giriş yaptı. Bunun yanı sıra ilişki hayatıyla da oldukça konuşulan Boluğur, DJ sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' dedi. Son zamanların popüler ismi, haberi Instagram'dan verdi.

YENİ ŞARKI ÇIKARACAK

Takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Boluğur bir takipçisinin, "Kısa, uygun bir şarkı çıkarmalısın. Lütfen acilen." sorusuna, "İki tane daha seslendirdim. Gelir yakında." yanıtını verdi.

Merve Boluğur yeni şarkı çıkarıyor! Instagram'dan haber verdi...

MERVE BOLUĞUR EVLENİYOR!

Merve Boluğur, müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı. O teklifi, 'evet' diye yanıtladı.

Merve Boluğur yeni şarkı çıkarıyor! Instagram'dan haber verdi...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melike Şahin'in konserinde Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu sahne önünde karşılıklı göbek attıMelike Şahin'in konserinde Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu sahne önünde karşılıklı göbek attı
Bodrum'da tek bir gecede ödediği para olay...Bodrum'da tek bir gecede ödediği para olay...
Gülşen mahkemeye başvurdu! O isimler hakkında karar!Gülşen mahkemeye başvurdu! O isimler hakkında karar!
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Merve Boluğur sosyal medya altın fiyatları anlık altın yarım sevgilisi yarım altın fiyatları tam altın fiyatları altın fiyatları ne durumda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

İşte piyasadaki en ucuz sıfır arabalar…

İşte piyasadaki en ucuz sıfır arabalar…

Real Madrid'den ayrılan Marcelo imzayı attı! Yeni adresi çok tanıdık...

Real Madrid'den ayrılan Marcelo imzayı attı! Yeni adresi çok tanıdık...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Maaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarı

Maaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarı

İlginizi Çekebilir

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.