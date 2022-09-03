Merve Boluğur yeni şarkı çıkarıyor! Instagram'dan haber verdi...

İlk olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur sonrasında müzik dünyasına giriş yaptı. Bunun yanı sıra ilişki hayatıyla da oldukça konuşulan Boluğur, DJ sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' dedi. Son zamanların popüler ismi, haberi Instagram'dan verdi.

YENİ ŞARKI ÇIKARACAK

Takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Boluğur bir takipçisinin, "Kısa, uygun bir şarkı çıkarmalısın. Lütfen acilen." sorusuna, "İki tane daha seslendirdim. Gelir yakında." yanıtını verdi.

MERVE BOLUĞUR EVLENİYOR!

Merve Boluğur, müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı. O teklifi, 'evet' diye yanıtladı.





