Merve Çağıran: Eski sevgilimle arkadaşız

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Merve Çağıran, geçtiğimiz günlerde ödül alan eski sevgilisi Gazapizm (Anıl Acar)’la ilgili sorulara, “Tebrik ettim, konuştuk. Artık biz arkadaşız” dedi.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu gibi isimlerle oynadığı SHOW TV'nin severek izlenilen dizisi ‘Çarpışma’nın final yapacağı haberlerine oyuncu, “Haberler asılsız. Final yapmıyoruz. Gayet güzel gidiyor, dizi çok sevildi” diyerek cevap verdi.

SEVGİLİ SORULARINDAN KAÇTI

Geçtiğimiz haftalarda Bebek’te bir gece kulübünde sevgilisi ile yakalanan Hande Doğandemir, sevgilisi ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

