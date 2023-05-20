Merve Çağıran küçük gelen bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduna övgü yağdı

Merve Çağıran, cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan Çağıran, takipçileri tarafından olduka beğenildi. Ünlü oyuncuya 'Yakmışsın buraları' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Çağıran son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Yer aldığı projelerdeki performanslarıyla da adından söz ettiriyor.

En son Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki İpek rolüyle ekranlarda yer alan genç oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Yaza merhaba paylaşımı yapan Çağıran, göğüs dekolteli bikinisiyle yürek hoplattı. Tatil pozlarını paylaşan oyuncuya takipçilerinden, 'Yakmışsın ortamı kardeşim', 'Ne zarif bir kadın', 'Harikasın' gibi yorumlar geldi.

Çağıran, geçtiğimiz günlerde tesettürlü haliyle de gündem olmuştu. Kalp Yarası dizisinden sonra sinemalara dönmeye hazırlanan genç oyuncu, film için girdiği tesettürle de oldukça konuşulmuştu.





