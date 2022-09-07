Merve Dizdar'dan flaş boşanma itirafı! "Ünlü olduğu için ayrıldı dediler ama..."

2 sezon boyunca rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi hakkında konuşan Merve Dizdar, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna, "Evet, aldım. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin diye.

Prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız.

Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" cevabını verdi.

"EN GÜVENDİĞİM İNSANLARDAN BİRİ"

Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir şekilde boşanmıştı.



Boşanmasına değinen Dizdar, "'Ünlü olduğu için ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" ifadelerini kullandı.

