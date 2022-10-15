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Merve Dizdar'dan üzen açıklama! 'Boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor'

15.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakter ile büyük bir şöhrete kavuşan başarılı oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar, bu defa özel hayatına dair yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Merve Dizdar'dan üzen açıklama! 'Boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor'

Final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Basın mensuplarını görünce panik olan Dizdar, cilt bakımından çıktığını belirtip; "Hayır, böyle çekemezsiniz, cilt bakımından çıktım. Maske taksaydım bari" diyerek muhabirlerle şakalaşsa da, kendisine yöneltilen soruları soruları yanıtladı.

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakter ile kariyerinde adeta büyük bir sıçrama yaşayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Sevilen oyuncu Merve Dizdar özel hayatı ile ilgili soruya itiraf gibi yanıt verdi.

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Sabah'ta yer alan habere göre; 'Kar ve Ayı' filmi ile Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasıyla alakalı konuşan oyuncu, "Çok mutluyum, çok güzel tepkiler geldi" dedi.

"BOŞANDIĞIMDAN BERİ..."

Özel hayatıyla alakalı da konuşan Merve Dizdar, "Özel hayatım boşandığımdan beri pek iyi gitmiyor. Gitmiyor derken, çok iş yaptım. Zaman bulamıyorum, vallahi. Eskiden böyle derlerdi gülerdik; gerçekten öyle zaman yok. Tercihim bu. Şu an iyi çünkü çok sorumluluk oluyor, gerek yok. Zaten işimiz gücümüz var" açıklamasını yaptı.

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