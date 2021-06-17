Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Merve Dizdar eşinden neden ayrıldı?

TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adındaki çocuk programlarının sunuculuğunu da yapan Merve Dizdar, TRT1’in ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nda canlandırdığı karakter nedeniyle geniş kitlelerce tanındı.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayan Merve Dizdar, Craft Tiyatro’da oyunlara çıktı. İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile birlikte yaşayan Merve Dizdar, Geniş Aile, Kavak Yelleri, Çılgın Dersane Üniversitede, Bir Yastıkta, Doksanlar gibi projelerde yer adı.

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğan Merve Dizdar, ilk televizyon deneyimini Aksanat Çocuk Oyunları ile yaşadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Merve Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Yakın zaman önce ÇGH2 ekibinin tamamı, Merve Dizdar’ı Instagram’dan takipten çıkmıştı. Ünlü oyuncu da eşi Gürhan Altundaşar’ın arkadaşlarını takipten çıkarmıştı. Bu gelişmeden birkaç gün sonra 16 Haziran 2021’de Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar’la ayrıldığını açıkladı. İhanet tartışmaları patlak verirken, ünlü oyuncu konunun öyle olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda eşi Gürhan Altundaşar’ın kendisine ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Merve Dizdar, “Biz aynı oyundaydık. O bana ilk görüşte aşık oldu. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş” ifadelerini kullanmıştı.

Merve Dizdar'ın, Masumlar Apartmanı’ndaki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Dizdar, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış oldu.

Eşi ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrılma kararı aldıklarını belirten Merve Dizdar, bunun dışında ortaya atılan ihanet iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Merve Dizdar, kimsenin kimseyi aldatmadığını söyledi.

2018’de evlendiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıklayan Merve Dizdar, ihanet iddialarını da kesin bir dille yalanladı.

Masumlar Apartmanı’nında oynadığı Gülben rolü ile hafızalara kazınan Merve Dizdar, haziran 2021’de yaptığı açıklama ile eşi Gürhan Altundaşar’la boşanacağını açıkladı. Örnek çift olarak parmakla gösterilen iki oyuncunun sürpriz ayrılığı, magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

Kocası Gürhan Altundaşar’ın sahnede kendisini izlemesinin ardından aşık olduğunu anlatan Merve Dizdar, o dönemde bir erkek arkadaşı olduğunu ve başka kimseye ilgi duymadığını ifade etmişti.

Tiyatroda aynı oyunda yer alan ikili o dönemlerde hiçbir şey yaşamadı. Bir süre sonra Gürhan Altundaşar, kız arkadaşından ayrılırken, Merve Dizdar da birbirlerine aşık olmalarının oyun esnasında gerçekleştiğini anlattı.

ÇGH’DEN AYRILDI

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinde ‘’Açın kapıyı’’ repliğiyle hafızalarda yer edinen Gürhan Altundaşar, haziran ayı içerisinde ÇGH’den ayrıldığını açıklamıştı. Altundaşar’ın ayrılığının ardından Merve Dizdar da ekibi Instagram’dan takipten çıkmıştı.

Merve Dizdar’ın hamlesine ÇGH ekibi de karşılık vererek, Dizdar’ı takipten çıkarmıştı. Kriz iddiaları gündeme gelmiş, ekibin basın danışmanından açıklama yapılmıştı. Ortada bir sorun olmadığı ve Altundaşar ile Cihan Talay’ın kendi rızaları ile ayrılarak, yeni projelere dahil olmak istedikleri açıklanmıştı.



