Merve Özbey isyan etti: 'Yatak odası sorulmaz'

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Nişantaşı’nda UçanKuş TV ekibinin objektiflerine takıldı. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumuna kızan ünlü şarkıcı sosyal medyadan isyan etmişti.

Muhabirin bu olayı hatırlatması üzerine Özbey bu sorulara kızdı. Özbey sosyal medyada bu tarz soruları soranlara “Yatak odası sorulmaz. Çocuk sorulmaz, bu çok mahrem bir şeydir. Biz hangi ara samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Belki gerçekten yapamıyorum, belki istemiyorum, belki Allah nasip etmiyor. Sosyal medyada herkesin birbirine kolay ulaşabiliyor olması böyle konuşma hakkını vermez” diyerek tepkisini gösterdi.

Larissa Gacemer'den sonra ünlü şarkıcı Merve Özbey de, "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumlarına kızmıştı. Özbey, "Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Sizin gibiler bu dünyayı altüst ediyor" demişti.



