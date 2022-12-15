Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla bakana yeniden baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Siyah mini bir elbise tercih eden Merve Oflaz, iddialı pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Oflaz'ın paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Oflaz'ın iddialı stili; Hande Sarıoğlu, Nazlı Sabancı ve Özgecan Gürel gibi isimlerin beğenisi kazandı.

Takipçileri Oflaz'a ''Cennetten inen melek'' ve ''Yine harika görünüyorsun'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

34 yaşındaki ünlü oyuncunun Instagram'da 700 binden fazla takipçisi mevcut.

Var mısın Yok musun ve Survivor gibi yarışmalarla ünlenen Merve Oflaz, Muhteşem Yüzyıl'da Sultan Süleyman'ın gözdesi Ayşe Hatun'a hayat vermişti.

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Şimdi Aşk ve Bir Peri Masalı gibi projelerde boy gösteren alan yıldızın Disney Plus imzalı Numen dizisiyle ekrana döneceği konuşuyor.



