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Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla bakana yeniden baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

15.12.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, güzelliği ve kabiliyeti nedeniyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. Arka Sokaklar ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Merve Oflaz, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi.

Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla bakana yeniden baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Siyah mini bir elbise tercih eden Merve Oflaz, iddialı pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Oflaz'ın paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Oflaz'ın iddialı stili; Hande Sarıoğlu, Nazlı Sabancı ve Özgecan Gürel gibi isimlerin beğenisi kazandı.

Merve Oflaz derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Takipçileri övmelere doymadı

Takipçileri Oflaz'a ''Cennetten inen melek'' ve ''Yine harika görünüyorsun'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Merve Oflaz derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! Takipçileri övmelere doymadı

34 yaşındaki ünlü oyuncunun Instagram'da 700 binden fazla takipçisi mevcut.

Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla bakana yeniden baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Var mısın Yok musun ve Survivor gibi yarışmalarla ünlenen Merve Oflaz, Muhteşem Yüzyıl'da Sultan Süleyman'ın gözdesi Ayşe Hatun'a hayat vermişti.

Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla bakana yeniden baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Şimdi Aşk ve Bir Peri Masalı gibi projelerde boy gösteren alan yıldızın Disney Plus imzalı Numen dizisiyle ekrana döneceği konuşuyor.

Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla bakana yeniden baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla bakana yeniden baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı


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