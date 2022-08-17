Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Merve Oflaz, son zamanlarda pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Bir süredir tatiline devam eden Oflaz, yeni pozlarıyla konuşuluyor.
Merve Oflaz'ın yaz tatili tam gaz devam ediyor.
Keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Oflaz bikinili pozuyla görenleri büyüledi.
Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile mutlu ilişkisine devam ediyor.
İkili sosyal medyadan beraber paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum