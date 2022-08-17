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  4. Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

17.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Oflaz seneler önce yayınlanan 'Var mısın Yok musun?' isimli yarışma programına katıldı ve bunun ardından Survivor'a da katılarak birinciliği elde etti. İlerleyen zamanlarda çeşitli ekran önü projelerinde de yer alan Oflaz, son zamanlarda sosyal medyada bir hayli aktif.

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Merve Oflaz, son zamanlarda pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Bir süredir tatiline devam eden Oflaz, yeni pozlarıyla konuşuluyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Merve Oflaz'ın yaz tatili tam gaz devam ediyor.

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Oflaz bikinili pozuyla görenleri büyüledi.

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Oflaz, iş insanı Allan Hakko ile mutlu ilişkisine devam ediyor.

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

İkili sosyal medyadan beraber paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

Merve Oflaz mayolu poz verdi! Fit vücudu olay oldu

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Anahtar Kelimeler:
survivor Merve Oflaz
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