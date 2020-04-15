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Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Şubat ayında Kenan Koçak'la evlenen Merve Özbey, 4 çocuk istediğini söyledi.

Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum

Merve Özbey, Aşkım Kapışmak’ın Instagram yayınına konuk oldu.

Karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan şarkıcı, “İyi olmaya çalışıyorum. Günlerimi sabır ve tevekkülle geçiriyorum. Kitap okuyorum” dedi. Şubat ayında işadamı Kenan Koçak’la evlenen Merve Özbey, “Çocuk geliyor mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

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“Keşke. Önceden çocuk yapmanın bencilce olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi çok istiyorum. Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey, Kenan Koçak,

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