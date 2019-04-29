Merve Özbey hayranlarını coşturdu!

İstMarina AVM, 'Bahar Konserleri' kapsamında ilk olarak pop müziğin yıldız ismi Merve Özbey ve ünlü müzisyen Erdem Kınay'ı ağırladı. Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü ikili unutulmaz bir konsere imza attı.

Alanı tam kapasite dolduran müzikseverler keyif dolu konserde müzik ziyafeti yaşadılar.

Konser boyunca 'Helal Ettim', 'Duman', 'Yaş Hikayesi', 'Boyun Borcu' gibi en hit şarkılarının yanı sıra arabesk müziğinin unutulmaz şarkılarını da AVM ziyaretçileri ile birlikte seslendiren Merve Özbey, sahneden indikten sonra eğlence Erdem Kınay'ın canlı DJ performansı ile devam etti.

