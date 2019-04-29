MAGAZİN

Merve Özbey hayranlarını coşturdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 02:29 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Merve Özbay, Erdem Kınay'la birlikte İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde konser verdi.

Merve Özbey hayranlarını coşturdu!

İstMarina AVM, 'Bahar Konserleri' kapsamında ilk olarak pop müziğin yıldız ismi Merve Özbey ve ünlü müzisyen Erdem Kınay'ı ağırladı. Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü ikili unutulmaz bir konsere imza attı.

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Alanı tam kapasite dolduran müzikseverler keyif dolu konserde müzik ziyafeti yaşadılar.

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Konser boyunca 'Helal Ettim', 'Duman', 'Yaş Hikayesi', 'Boyun Borcu' gibi en hit şarkılarının yanı sıra arabesk müziğinin unutulmaz şarkılarını da AVM ziyaretçileri ile birlikte seslendiren Merve Özbey, sahneden indikten sonra eğlence Erdem Kınay'ın canlı DJ performansı ile devam etti.

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Merve Özbey erdem kınay

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