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Merve Özbey'i Mehter Takımı ile istemeye geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

Geçen pazar nişanlanan Merve Özbey, sosyal medya hesabından nişan videosunu paylaştı. Kız isteme ve nişan videosunda 'Mehter Takımı' ve 'Bal' detayı olay oldu.

Ünlü popçu Merve Özbey, geçen pazar günü, sevgilisi Kenan Koçak ile nişanlandı. Hayalindeki evliliğe bir adım daha atan Özbey, nişan gününün heyecanını anbean takipçileriyle paylaştı.

Özbey dün akşam da, nişana dair bir videoyu Instagram hesabından yayınladı. Aile arasında kız isteme ve nişan yapan çiftin heyecanı görülmeye değer.

Videoda iki detay öne çıkıyor. Birincisi erkek tarafı kız istemeye ‘Mehter Takımı’ ile gitmiş. ikinci detay ise kahveye katılan bal…

Genelde kız istemelerde erkeğe tuzlu ya da biberli kahve verilirken, Merve Özbey’in bal katması dikkat çekti.

mervebal

Mehter Takımı ile istemeye gelen damat tarafı sosyal medyada olay oldu. Özbey hayranları bile bu tarzı biraz abartı buldu.

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Merve Özbey Merve Özbey nişan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çüşünüz lütfen
mehterin tarihi ne desen bilmezler. mehter ile ne alaka yahu
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