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Merve Özbey ile Kenan Koçak bugün evleniyor! Merve Özbey düğününden ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 13:11 | Son Güncelleme

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Bugün düğünleri olan Merve Özbey ile Kenan Koçak'ın mutlu anlarından ilk fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Merve Özbey ile Kenan Koçak bugün evleniyor! Merve Özbey düğününden ilk görüntüler

Şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık iki senedir Kenan Koçak ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir kına gecesine imza atan Özbey, bu akşam nikah masasına oturuyor.

Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. Çiftin heyecanı objektiflere böyle yansıdı.

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Merve Özbey düğün hazırlıkları yaperken sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp "Benim vuslatım... Günleri aylara, ayları yillara eklediğim... Aile olmak için kaç saati feda ettiğim... Ailem yuvam çocuklarımın babası... Seni çok seviyorum sevgilim... Yarın bizim en büyük günümüz. Kenan, iyi ki varsın" notunu ekledi.

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MERVE'YE 'KİLO' ELEŞTİRİSİ

Öte yandan kına gecesinde kırmızı ve uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çeken Özbey, kilosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Özbey, Songül adlı bir takipçisinden gelen "İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve. Otur da o gıdığına ağla" yorumunu ifşa etmişti.


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