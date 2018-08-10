MAGAZİN

Merve Sevi ve Çalkan Algün krizi aşamadı! Boşanıyorlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 10:04 | Son Güncelleme

Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 4 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen ünlü oyuncu, boşanmak için yine mahkemeye dilekçe verdi

Merve Sevi ve Çalkan Algün krizi aşamadı! Boşanıyorlar

Geçen yıl ağustos ayında spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşanıyor. Ünlü oyuncu ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı.

O iddiaları “Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” diyerek yalanlayan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere mahkemeye dilekçe verdiği ortaya çıktı.

''ŞİDDET GÖRDÜM'' İDDİASI

Ünlü oyuncu, dört ay önce yine eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Şiddet gördüğünü iddia eden Sevi’nin dilekçesinde “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” ifadeleri yer almıştı. Ancak çift kısa süre sonra barışmış, Sevi de sosyal medya hesabından “Hakkımda çıkan şiddet görüyor açıklamaları, almış olduğum uzaklaştırma kararı abartılı bir şekilde yayınlanmıştır. Eşim tarafımdan şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konusu değildir. Her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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