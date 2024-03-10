Merve Taşkın babasının mezarını paylaşmıştı! Son pozuna gelen mesaj şoke etti

Fenomen Merve Taşkın "Şu ana kadar Türkiye'de yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım" diyerek gündeme gelmişti.

Kısa süre sonra dayanamayarak ülkeye geri dönen Merve Taşkın OnlyFans platformuna fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde babasının mezarını paylaşan fenomen daha sonra ise iddialı pozlarını paylaşmaya devam etti.

Bir kişi fenomene "Hem babanın mezarını paylaşıyorsun hem de escortluk yapıyorsun" dedi.

Merve Taşkın bunun üzerine "Niye escortların babaları ölünce mezara gömülmüyor mu?" yanıtını vererek şaşırttı.





