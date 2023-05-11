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  4. Merve Taşkın iç çamaşırlarıyla pozlarını paylaşıp 'oy kullanın' dedi

Merve Taşkın iç çamaşırlarıyla pozlarını paylaşıp 'oy kullanın' dedi

11.05.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmişti. İç çamaşırlı hallerini paylaşan fenomen Merve Taşkın oy paylaşımıyla dikkat çekti.

Merve Taşkın iç çamaşırlarıyla pozlarını paylaşıp 'oy kullanın' dedi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın bekaret açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Fenomen geçtiğimiz günlerde de yargılandığı teşhircilik davasında beraat etmişti.

"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" açıklamasıyla ve Emre Mor ifşasıyla adından söz ettiren fenomen iç çamaşırlı hallerini ve tangalı pozlarını paylaşarak yine dikkat çekti.

Merve Taşkın "Eğer benim gibi özgürce “normal” fotoğraflar paylaştığınızda mahkemelerde yargılanmak istemiyorsanız 14 Mayıs günü doğru kişiye oy veriniz lütfen" dedi.

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Taşkın'ın bu yorumuyla erotik paylaşımların yapıldığı siteye link vermesi de dalga konusu oldu.

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Merve Taşkın sosyal medya

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