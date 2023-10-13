MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Taşkın'ın Onlyfans'tan kara para akladığı söylenince Feyza Altun hemen ti'ye aldı! "Nerede 50 bin dolarım?"

Merve Taşkın'ın Onlyfans'tan kara para akladığı söylenince Feyza Altun hemen ti'ye aldı! "Nerede 50 bin dolarım?"

13.10.2023 08:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat'a dair açıklamalarıyla gündemde olan Feyza Altun'un müvekkili Merve Taşkın'ın Onlyfans'tan kara para akladığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Feyza Altun konuya dair hemen yorumda bulunarak Taşkın'a seslendi ve bu iddiayla dalga geçti.

Lüks yaşantısı ve hakkındaki iddialarla gündeme gelen Dilan Polat'ı hedefine alan bir isim de avukat Feyza Altun idi. Daha önce Seren Serengil ile ettiği kavgalarla da tanınan Altun'un müvekkili erotik pozlarıyla tanınan Merve Taşkın'a dair iddiaları yinr Feyza Altun paylaştı.

MERVE TAŞKIN GÜNDEMİ

Feyza Altun paylaşımında "Merve Taşkın’ın kara para akladığı benim de onun avukatı olarak para akladığım şeklinde suç isnadında bulunmuş. Ben Merve Taşkın’ın müstehcenlik davasına baktım bu bir. Bu kadın BERAAT de etti. Vergi meselesinde benden bir avukatlık talebinde de bulunulmadı. Çalıştığı pek çok meslektaşım var. O nedenle başka dosyalarında başka avukatlar ile çalışıyor olabilir. Avukat olarak uygun gördüğümüz herkesi savunuruz. Seni de savunan var onu da ötekini de bu da çok normal. Fakat sen bana kara para aklıyor diye suç isnadında bulunuyorsan adama hukuk ile cevabını veririm.

11

Parasız kaldığını itiraf etti! Olay sözler Parasız kaldığını itiraf etti! Olay sözler

"EN ÇOK ŞAŞIRDIĞIM İKİNCİ İDDİA"

Beni müvekkilim ile bir tutup fiilinden sorumlu tutmak da avukatlık mesleğine saldırıdır. O zaman Dilan Polat’ı savunan avukatlarına da seni MASAK inceliyor diyelim. Kara para aklamak suçtan elde edilen gelirin aklaması demektir" diyerek isyan etti.

dd
Merve Taşkın'a da seslenen avukat konuyla dalga geçerek "Kızım kara para aklıyormuşsun nerede aylık 50 bin dolarım?" dedi.

Merve Taşkın bu iddia karşısında şaşırarak "Yok daha neler" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sergen Somer Şef'i çileden çıkardı! "Saygısızlık"Sergen Somer Şef'i çileden çıkardı! "Saygısızlık"
Cinsel hayat sorusuna açık açık yanıt! "Seks düşkünü" yorumu şoke ettiCinsel hayat sorusuna açık açık yanıt! "Seks düşkünü" yorumu şoke etti
Bir bakan bir daha baktı! Bikini altı neredeyse yoktuBir bakan bir daha baktı! Bikini altı neredeyse yoktu
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya feyza ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.