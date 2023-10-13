Merve Taşkın'ın Onlyfans'tan kara para akladığı söylenince Feyza Altun hemen ti'ye aldı! "Nerede 50 bin dolarım?"

Lüks yaşantısı ve hakkındaki iddialarla gündeme gelen Dilan Polat'ı hedefine alan bir isim de avukat Feyza Altun idi. Daha önce Seren Serengil ile ettiği kavgalarla da tanınan Altun'un müvekkili erotik pozlarıyla tanınan Merve Taşkın'a dair iddiaları yinr Feyza Altun paylaştı.

MERVE TAŞKIN GÜNDEMİ

Feyza Altun paylaşımında "Merve Taşkın’ın kara para akladığı benim de onun avukatı olarak para akladığım şeklinde suç isnadında bulunmuş. Ben Merve Taşkın’ın müstehcenlik davasına baktım bu bir. Bu kadın BERAAT de etti. Vergi meselesinde benden bir avukatlık talebinde de bulunulmadı. Çalıştığı pek çok meslektaşım var. O nedenle başka dosyalarında başka avukatlar ile çalışıyor olabilir. Avukat olarak uygun gördüğümüz herkesi savunuruz. Seni de savunan var onu da ötekini de bu da çok normal. Fakat sen bana kara para aklıyor diye suç isnadında bulunuyorsan adama hukuk ile cevabını veririm.

"EN ÇOK ŞAŞIRDIĞIM İKİNCİ İDDİA"

Beni müvekkilim ile bir tutup fiilinden sorumlu tutmak da avukatlık mesleğine saldırıdır. O zaman Dilan Polat’ı savunan avukatlarına da seni MASAK inceliyor diyelim. Kara para aklamak suçtan elde edilen gelirin aklaması demektir" diyerek isyan etti.



Merve Taşkın'a da seslenen avukat konuyla dalga geçerek "Kızım kara para aklıyormuşsun nerede aylık 50 bin dolarım?" dedi.

Merve Taşkın bu iddia karşısında şaşırarak "Yok daha neler" dedi.

