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Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Merve Taşkın ve bir şarkıyla rekor kıran Reynmen'in yıllar önce yaptığı görüntülü konuşmanın videosu ortaya çıktı.

YouTube'da yayınlanan 'Reynmen Aslında Kim?' videosu yıllar önceki bir olayı yeniden gün yüzüne çıkardı. 'Derdim Olsun' şarkısıyla rekor kıran Reynmen ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın görüntülü olarak konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

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"SENİ GEBERTENE KADAR DÖVMEK İSTİYORUM"

Yıllar önce görüntülü olarak konuşan ikiliden Reynmen, Taşkın'a "Seni gebertene kadar dövmek istiyorum" diyor. Taşkın ise Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a "Gel döv" diyerek karşılık veriyor.

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"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA ŞİKAYETÇİ OLURDUM"

Reynmen ile görüntüleri ortaya çıkan Merve Taşkın, Instagram hesabından açıklama yaparak "O zaman küçüktüm doğru düzgün cevap veremedim. Şimdi ki aklım olsa şikayetçi de olurdum ağzının payını da çok güzel alırdı. Karşısında eski konuşamayan Merve Taşkın yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın reynmen

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