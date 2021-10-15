Meryem Uzerli'den Acun Ilıcalı açıklaması! Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak?

'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü Cemal Reşit Rey konser Salonu’nda gerçekleşti. Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızları ile Türk sinemasının genç oyuncuları bir araya gelerek ödüllerini aldı.

Geceye şıklığı ve güzelliği ile damga vuran 38 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, ‘’Acun (Ilıcalı) ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasını yaptı.

ACUN ILICALI YILLARDIR PEŞİNDE

Acun Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. Uzerli'ye 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

Geçtiğimiz aylarda Ilıcalı'nın, son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olması konusunda ikna ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemişti. Fakat Uzerli'nin ödül törenindeki açıklaması; aylar önceki 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' iddiasını akıllara getirdi.

Bir diğer iddia ise Meryem Uzerli'nin Exxen için bir projede yer alacağı oldu. (Uçankuş)

