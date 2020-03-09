Meryem Uzerli'den bomba itiraflar! 'Türk oyuncuya aşık oldum'

Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, 2. Sayfa programına bilinmeyenlerini anlattı. "Sürekli birilerini stalk'lıyorum" diyen Meryem Uzerli, "Ozan'ın (Güven) sayfasına giriyorum. Ne yapmış, ne etmiş bakıyorum. Geçen gün ona ekran görüntüsü yolladım. 'Şu an seni stalk'lıyorum' dedim" şeklinde konuştu.

"TÜRK BİR OYUNCUYA AŞIK OLDUM"

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Uzerli, şunları söyledi:

"Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu. Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam. Ben yapıyorum ama onun yapmasını kabullenemem."

Meryem Uzerli'nin bu açıklaması adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Ozan Güven'i akıllara getirdi. Uzerli ile Güven'in yolları 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinin setinde kesişmişti.

ESTETİK İTİRAFI

Sık sık değişimiyle de gündeme gelen Uzerli bomba bir itirafta daha bulundu. Uzerli açıklamasında "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" dedi.



