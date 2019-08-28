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Meryem Uzerli'den iç çamaşırlı paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Meryem Uzerli sosyal medya hesabından iç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaştı hayranları yorumsuz bırakmadı.

Meryem Uzerli'den iç çamaşırlı paylaşım

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Cesur kıyafetleri ve paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Uzerli son paylaşımıyla yine beğeni topladı.

Bir süredir İspanya’da bulunan Meryem Uzerli kaldığı otelin odasında iç çamaşırı ile çektiği bir selfieyi paylaştı ve oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içerisinde 12 bini aşan bir beğeni oranını yakaladı.

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Aynı zamanda Meryem Uzerli’nin bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı gelen yorumlar arasında ‘Alev emojilerinin’ çokluğu dikkat çekti.

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