Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rusya'da...

Canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle şöhreti Ortadoğu ve Rusya gibi ülkelere de yayılan Meryem Uzerli, yakaladığı ün sayesinde şöhretine şöhret katıyor.

Takvim'de y er alan habere göre; geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en gözde kozmetik firmalarından birinin marka yüzü olan güzel oyuncunun reklamı, görücüye çıktı.

Çekimleri Dubai'de yapılan reklam karşılığında Meryem Uzerli, 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Reklamdan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Uzerli, bunun için de ekstra 100 bin dolar daha ücret aldı.





