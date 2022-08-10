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Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rusya'da...

10.08.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda bir Rus kozmetik firmasının yüzü oldu. Güzel oyuncunun tam 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rusya'da...

Canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle şöhreti Ortadoğu ve Rusya gibi ülkelere de yayılan Meryem Uzerli, yakaladığı ün sayesinde şöhretine şöhret katıyor.

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Takvim'de y er alan habere göre; geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en gözde kozmetik firmalarından birinin marka yüzü olan güzel oyuncunun reklamı, görücüye çıktı.

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Çekimleri Dubai'de yapılan reklam karşılığında Meryem Uzerli, 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL kazandığı iddia edildi.

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Reklamdan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Uzerli, bunun için de ekstra 100 bin dolar daha ücret aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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